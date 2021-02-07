Новые случаи COVID-19 зафиксированы в 17 муниципалитетах Югры

В Югре за сутки коронавирусом заразились 149 местных жителей. За всю пандемию в округе у 48 778 человек подтвердился диагноз COVID-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 17 муниципалитетах:

Сургут – 40;

Нефтеюганский район – 19;

Нефтеюганск – 14;

Березовский район – 9;

Нягань – 8;

Ханты-Мансийск – 8;

Нижневартовск – 7;

Югорск – 7;

Сургутский район – 7;

Октябрьский район – 6;

Советский район – 5;

Мегион – 4;

Радужный – 4;

Покачи – 4;

Белоярский район – 3;

Когалым – 2;

Урай – 2.

«На момент выявления у 127 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 17 зафиксирована пневмония, у 5 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 148 случаях. По 1 контакт уточняется. Под наблюдением (в том числе в самоизоляции) находятся 9 993 человек, сняты с наблюдения – 180 043. Состояние 88 пациентов тяжелое, 58 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – передает оперштаб Югры.