Новые случаи COVID-19 зафиксированы в 17 муниципалитетах Югры

В Югре за сутки коронавирусом заразились 149 местных жителей. За всю пандемию в округе у 48 778 человек подтвердился диагноз COVID-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Новые случаи выявлены в 17 муниципалитетах:
Сургут – 40;
Нефтеюганский район – 19;
Нефтеюганск – 14;
Березовский район – 9;
Нягань – 8;
Ханты-Мансийск – 8;
Нижневартовск – 7;
Югорск – 7;
Сургутский район – 7;
Октябрьский район – 6;
Советский район – 5;
Мегион – 4;
Радужный – 4;
Покачи – 4;
Белоярский район – 3;
Когалым – 2;
Урай – 2.
«На момент выявления у 127 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 17 зафиксирована пневмония, у 5 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 148 случаях. По 1 контакт уточняется. Под наблюдением (в том числе в самоизоляции) находятся 9 993 человек, сняты с наблюдения – 180 043. Состояние 88 пациентов тяжелое, 58 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – передает оперштаб Югры.