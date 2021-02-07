16+
Логотип Сиапресс
USD  75,1107   EUR  89,8850  

Новости

Больше новостей
Появление в списках претендентов на пост главы Сургута депутата думы ХМАО Андрея Филатова вам...
Комментировать
0
Авторитет Владимира Путина в ваших глазах...
Комментировать
0
Приговор Навальному — 3,5 года тюрьмы...
Комментировать
0
Вы за...
Комментировать
0
Продолжите ли вы следить за отбором кандидатов на пост главы Сургута после выдвижения Андрея Филатова?
Комментировать
0
Претендентов на пост главы Сургута во втором конкурсе будет...

больше, чем в первом 10.8%

столько же, сколько и в первом 8.3%

меньше, чем в первом 71.1%

не знаю 9.8%

Всего голосов: 204

Комментировать
0
Будете ли вы следить за новым конкурсом на пост главы Сургута?

Следил(а) раньше и буду следить теперь 50%

Не следил(а) раньше, но буду следить теперь 5.3%

Следил(а) раньше, не буду следить теперь 18.6%

Не следил(а) раньше и не буду следить теперь 22.1%

Не знаю 4%

Всего голосов: 226

Комментировать
0
Участников сургутского митинга 23 января оштрафовали на 10-15 тысяч рублей. Это наказание...

слишком мягкое 22.3%

нормальное 13.2%

слишком жесткое 6.6%

его вообще не должно быть 54.5%

не знаю 3.3%

Всего голосов: 242

Комментировать
0
Больше опросов

​Снова спад? В Югре за сутки коронавирусом заболели 149 человек

Новые случаи COVID-19 зафиксированы в 17 муниципалитетах Югры

​Снова спад? В Югре за сутки коронавирусом заболели 149 человек
Фото: siapress.ru

В Югре за сутки коронавирусом заразились 149 местных жителей. За всю пандемию в округе у 48 778 человек подтвердился диагноз COVID-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 17 муниципалитетах:

Сургут – 40;

Нефтеюганский район – 19;

Нефтеюганск – 14;

Березовский район – 9;

Нягань – 8;

Ханты-Мансийск – 8;

Нижневартовск – 7;

Югорск – 7;

Сургутский район – 7;

Октябрьский район – 6;

Советский район – 5;

Мегион – 4;

Радужный – 4;

Покачи – 4;

Белоярский район – 3;

Когалым – 2;

Урай – 2.

«На момент выявления у 127 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 17 зафиксирована пневмония, у 5 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 148 случаях. По 1 контакт уточняется. Под наблюдением (в том числе в самоизоляции) находятся 9 993 человек, сняты с наблюдения – 180 043. Состояние 88 пациентов тяжелое, 58 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – передает оперштаб Югры.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:04, просмотров: 329, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Спасти от самих себя 5395
  2. Россияне стали больше материться в соцсетях, несмотря на запрет 1059
  3. В Ханты-Мансийске открылась фотовыставка, посвященная врачам из «красной зоны» 1053
  4. Тройное ДТП: в автокатастрофе на трассе в Сургутском районе погиб мужчина 713
  5. ​Дети превратили склады снега в сургутских дворах в опасное развлечение 672
  6. ​Полигон ТКО в Нефтеюганском районе готов почти на 50% 388
  7. ​В 2021 году в Югре в три раза чаще стали гореть машины 345
  8. ​Снова спад? В Югре за сутки коронавирусом заболели 149 человек 329
  9. ​Пешком по России: известный блогер-путешественник прибыл в Югру на своих двоих 326
  10. По делу физруков 31 школы Сургута определена мера пресечения 296
  1. ​Спасти от самих себя 5395
  2. ​В Сургуте после ЧП в бассейне госпитализирован школьник 5133
  3. ​После ЧП в бассейне сургутской школы задержаны два педагога 4088
  4. Газпромовскую «свечку» можно превратить в культурно-интеллектуальный центр, но, скорее всего, это будет просто чиновничий офис 3872
  5. ​Долгожданный кандидат? Документы на пост главы Сургута подал Андрей Филатов 3663
  6. ​Как быть успешным музыкантом в нефтяном городе? Archy Dee // ONLINE 5 февраля в 15.00 3576
  7. ​Начальник задержанного в Нижневартовске чиновника: Это, конечно, неожиданность 3340
  8. ​«Свечку» «Газпрома» Сургут получит бесплатно 3066
  9. Сергей Полукеев: «Будущий глава Сургута должен быть готов к тому, что в любой момент на него могут завести уголовное дело» 2994
  10. Еще три летальных исхода от COVID-19 зарегистрировали в Югре 2949
  1. ​В Югру возвращаются сильные морозы 21379
  2. ​В Сургуте девушка погибла, выпав из окна многоэтажки 18363
  3. ​Эксперты назвали ожидаемый размер дивидендов Сургутнефтегаза 15961
  4. ​В Сургуте разыскивают вора // ОРИЕНТИРОВКА 15904
  5. ​Спасала из квартиры матери: в Нижневартовске бабушка вывела внучку обнаженной на 30-градусный мороз 13257
  6. В Сургуте появится второй мост через Обь 12992
  7. ​Машины бросают на кольце: в Сургуте у мечети устроили транспортный коллапс 11963
  8. ​Аллу Пугачеву подозревают в смертельной болезни 11714
  9. Жителя Нижневартовска во сне порезали ножом 10338
  10. ​Людей больше, протест мирнее. В Сургуте начался митинг в поддержку Навального 10077

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика