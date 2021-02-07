По Югре путешествует пеший путник Андрей Шарашкин

Путешествие 54-летнего блогера Андрея Шарашкина, офицера в отставке, длится уже 2,5 года. За это время он прошел пешком 24 тысячи километров, посетил 1800 населенных пунктов – от мегаполисов до глубинки. В ближайшие годы он планирует увеличить километраж своего путешествия до 45 тысяч. Подробности, фото и видео многолетнего странствия Андрей публикует в своем аккаунте в Инстаграме. Там он рассказывает подписчикам о достопримечательностях, попадающихся ему на пути, истории городов, встречах и беседах с интересными людьми. Многие узнают путника, помогают добраться до населенных пунктов или гостиниц.

Югорчане, узнав о его появлении в округе, предлагали свою помощь и ночлег. Здесь его путь проходил через Горноправдинск, Ханты-Мансийск, Советский, Югорск, Пионерский. Дальше он планирует двинуться в сторону Свердловской области. До этого он побывал на юге страны, Кавказе и Алтае. Добрался до Владивостока и теперь движется в сторону Мурманска, и вернется на свою малую родину – в Тюмень – примерно через 2,5 года.

«Многие узнают меня по постам в социальных сетях, помогают с ночлегом, кормят, на дороге подвозят до места назначения. Югорчане понимают, что одинокий человек, идущий по проезжей части автодороги вдали от населенных пунктов, да еще зимой, очень рискует», – рассказывает Андрей. В Югре он отметил качество дорог, ухоженность городов и поселков, а также доброту, отзывчивость и гостеприимство ее жителей.

Итогом большого путешествия, по замыслу Андрея Шарашкина, станет литературное произведение.