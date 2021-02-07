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​В 2021 году в Югре в три раза чаще стали гореть машины

В Югре с начала года зафиксировано почти 100 автомобильных пожара

​В 2021 году в Югре в три раза чаще стали гореть машины
Фото: pixabay.com

В ХМАО машины стали гореть в три раза чаще. По информации ЦУР Югры, с 1 января 2021 года в регионе зарегистрировано 93 возгорания автомобилей. При этом их число пополняется практически ежедневно. Для сравнения за аналогичный период прошлого года произошло всего 27 подобных происшествий.

Основными причинами возгорания машин специалисты называют нарушение правил устройства и эксплуатации автомобиля, вызвавшее неисправность систем или электрооборудования. К слову, только за последние сутки в Югре сгорело шесть автомобилей: в Нижневартовске, Нефтеюганске, Сургуте, Сургутском и Нижневартовском районе, сообщают специалисты окружного МЧС.

В связи с увеличение количества случаев пожаров в авто специалистами Центра управления регионом разработаны рекомендации для автовладельцев по эксплуатации транспорта зимой. Они представлены в картинках.


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Сегодня в 11:09, просмотров: 118, комментариев: 0
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