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Тройное ДТП: в автокатастрофе на трассе в Сургутском районе погиб мужчина

В Сургутском районе произошло тройное ДТП, в котором погиб мужчина

Тройное ДТП: в автокатастрофе на трассе в Сургутском районе погиб мужчина
Фото: ОМВД Сургутского района

В Сургутском районе на 84 километре трассы Сургут-Нижневартовск столкнулись три машины. Авария произошла вечером 6 февраля. По предварительной информации, ДТП спровоцировал водитель отечественного авто ВАЗ 2104. Выехав на полосу встречного движения, мужчина 1979 года рождения столкнулся с грузовиком, в результате чего большегруз перевернулся. После, потеряв контроль над авто, водитель легковушки зацепил еще и «Ладу-Приору».

Сильнее всех пострадал водитель «Жигуля» – он скончался на месте от полученных травм. Управлявший газелью мужчина получил телесные повреждения, последний участник аварии отделался испугом. «В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Сотрудники полиции работают на месте ДТП», – сообщает пресс-служба ОМВД Сургутского района.


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Сегодня в 10:28, просмотров: 365, комментариев: 0
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