В Сургутском районе произошло тройное ДТП, в котором погиб мужчина

В Сургутском районе на 84 километре трассы Сургут-Нижневартовск столкнулись три машины. Авария произошла вечером 6 февраля. По предварительной информации, ДТП спровоцировал водитель отечественного авто ВАЗ 2104. Выехав на полосу встречного движения, мужчина 1979 года рождения столкнулся с грузовиком, в результате чего большегруз перевернулся. После, потеряв контроль над авто, водитель легковушки зацепил еще и «Ладу-Приору».

Сильнее всех пострадал водитель «Жигуля» – он скончался на месте от полученных травм. Управлявший газелью мужчина получил телесные повреждения, последний участник аварии отделался испугом. «В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Сотрудники полиции работают на месте ДТП», – сообщает пресс-служба ОМВД Сургутского района.