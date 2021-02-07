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​Полигон ТКО в Нефтеюганском районе готов почти на 50%

В Югре новый полигон ТКО начнет работу в сентябре 2021 года

​Полигон ТКО в Нефтеюганском районе готов почти на 50%
Фото: Фонд развития Югры

Готовность комплексного межмуниципального полигона ТКО в Нефтеюганском районе оценивается в 45%. Там уже распланирована территория производственного назначения и установлена артезианская скважина для обеспечения объекта питьевой и технической водой. Также завершены работы по устройству коммунальных сетей: водоснабжение и канализация. На данный момент на полигоне начато возведение корпусов и зданий.

На площадку уже завезли специализированную технику и оборудование для сортировки мусора. «Строители набрали хороший темп, работы ведутся строго в соответствии с графиком», – подчернкул директор Деппромышленности Югры Кирилл Зайцев.

Стоит отметить, что возведение нового полигона ТКО происходит в рамках госпрограммы Югры «Экологическая безопасность». Его мощность оценивается в 90 тысяч тонн мусора в год. Предполагается, что объект введут в эксплуатацию в сентябре 2021 года. А к 2024 в Югре должно появиться пять таких полигонов ТКО: в Сургутском, Нижневартовском, Ханты-Мансийском, Нефтеюганском и Октябрьском районах.


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07 февраля в 09:30, просмотров: 1307, комментариев: 0
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