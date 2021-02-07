В Югре новый полигон ТКО начнет работу в сентябре 2021 года

Готовность комплексного межмуниципального полигона ТКО в Нефтеюганском районе оценивается в 45%. Там уже распланирована территория производственного назначения и установлена артезианская скважина для обеспечения объекта питьевой и технической водой. Также завершены работы по устройству коммунальных сетей: водоснабжение и канализация. На данный момент на полигоне начато возведение корпусов и зданий.

На площадку уже завезли специализированную технику и оборудование для сортировки мусора. «Строители набрали хороший темп, работы ведутся строго в соответствии с графиком», – подчернкул директор Деппромышленности Югры Кирилл Зайцев.

Стоит отметить, что возведение нового полигона ТКО происходит в рамках госпрограммы Югры «Экологическая безопасность». Его мощность оценивается в 90 тысяч тонн мусора в год. Предполагается, что объект введут в эксплуатацию в сентябре 2021 года. А к 2024 в Югре должно появиться пять таких полигонов ТКО: в Сургутском, Нижневартовском, Ханты-Мансийском, Нефтеюганском и Октябрьском районах.