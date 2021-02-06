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За преступление югорскому экс-следователю назначили пять лет условного срока

Бывший следователь из Лангепаса будет отбывать условный срок

За преступление югорскому экс-следователю назначили пять лет условного срока
фото: pixabay.com

Бывшей лангепасской сотруднице МВД, которая довела коллегу до самоубийства, присудили условный срок: так, экс-начальнице городского следственного отдела придется условно отбыть всего пять лет с испытательным сроком четыре года. Приговор огласили в суде накануне, 5 февраля.

Отмечается, что инцидент произошел летом в 2018 году. Следователь покончила с собой в кабинете и оставила предсмертную записку, в которой обвиняла руководство. Как оказалось, начальница нередко унижала подчиненную, назначала дополнительные дежурства и угрожала увольнением.


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Сегодня в 12:58, просмотров: 111, комментариев: 0
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