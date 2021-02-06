Бывший следователь из Лангепаса будет отбывать условный срок

Бывшей лангепасской сотруднице МВД, которая довела коллегу до самоубийства, присудили условный срок: так, экс-начальнице городского следственного отдела придется условно отбыть всего пять лет с испытательным сроком четыре года. Приговор огласили в суде накануне, 5 февраля.

Отмечается, что инцидент произошел летом в 2018 году. Следователь покончила с собой в кабинете и оставила предсмертную записку, в которой обвиняла руководство. Как оказалось, начальница нередко унижала подчиненную, назначала дополнительные дежурства и угрожала увольнением.