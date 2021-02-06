За всю пандемию в Югре скончалось 683 пациента с лабораторно подтвержденным COVID-19

Два человека, проходивших лечение от коронавируса в Югре, скончались накануне. Таким образом, за весь период пандемии от COVID-19 умерли 683 местных жителя. Информацию об этом предоставил местный оперативный штаб.

Напомним, что за сутки выявили 168 новых случаев заражения. Состояние 84 пациентов тяжелое, 48 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 215 человек, за весь период пандемии – 45 794 югорчанина.

Больше всего зараженных выявили в Сургуте, Нижневартовске и Югорске. Меньше всего – в Когалыме и Урае.