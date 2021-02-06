В ХМАО выявлено более 100 новых случаев заражения коронавирусом

В Югре за сутки выявили 168 новых заболевших коронавирусом. За всю пандемию 48 629 местных жителей оказались заражены. Об этом информирует местный оперативный штаб.
Случаи инфицирования зарегистрированы в 21 муниципалитете округа:
- Сургут – 33;
- Нижневартовск – 24;
- Югорск – 12;
- Советский район – 11;
- Мегион – 10;
- Нягань – 10;
- Ханты-Мансийск – 9;
- Сургутский район – 8;
- Березовский район – 7;
- Нефтеюганск – 6;
- Октябрьский район – 6;
- Покачи – 4;
- Кондинский район – 4;
- Нефтеюганский район – 4;
- Ханты-Мансийский район – 4;
- Пыть-Ях – 3;
- Радужный – 3;
- Белоярский район – 3;
- Нижневартовский район – 3;
- Когалым – 2;
- Урай – 2;
«На момент выявления у 125 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 40 зафиксирована пневмония, у трех человек – бессимптомно. Контакт установлен в 159 случаях. По семи контакты уточняются. Состояние 84 пациентов тяжелое, 48 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в оперштабе.