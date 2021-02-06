В ХМАО выявлено более 100 новых случаев заражения коронавирусом

В Югре за сутки выявили 168 новых заболевших коронавирусом. За всю пандемию 48 629 местных жителей оказались заражены. Об этом информирует местный оперативный штаб.

Случаи инфицирования зарегистрированы в 21 муниципалитете округа:

Сургут – 33;

Нижневартовск – 24;

Югорск – 12;

Советский район – 11;

Мегион – 10;

Нягань – 10;

Ханты-Мансийск – 9;

Сургутский район – 8;

Березовский район – 7;

Нефтеюганск – 6;

Октябрьский район – 6;

Покачи – 4;

Кондинский район – 4;

Нефтеюганский район – 4;

Ханты-Мансийский район – 4;

Пыть-Ях – 3;

Радужный – 3;

Белоярский район – 3;

Нижневартовский район – 3;

Когалым – 2;

Урай – 2;

«На момент выявления у 125 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 40 зафиксирована пневмония, у трех человек – бессимптомно. Контакт установлен в 159 случаях. По семи контакты уточняются. Состояние 84 пациентов тяжелое, 48 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в оперштабе.