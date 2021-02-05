Спортсмены Центра адаптивного спорта Югры представят округ на соревнованиях в Дубае (ОАЭ)

Члены сборной ХМАО по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и лиц с интеллектуальными нарушениями представят Югру на соревнованиях в Дубае, которые стартуют завтра, 6 февраля, и закончатся в воскресенье — 14 февраля.

Легкоатлеты окружного Центра адаптивного спорта будут соревноваться в толкании ядра и метании диска.

Югорчане проходили подготовительный сбор в Адлере под руководством заслуженных тренеров России Валерия Прохорова и Александра Боровых.

Среди участников – настоящие звезды спорта, мастера и чемпионы международных соревнований и даже паралимпийских игр.

По словам Александра Боровых, «молодняк» к выступлениям не допустили в том числе из-за допинг-контроля. Для международных турниров требуется, чтобы спортсмены состояли в пуле тестирования с наличием двух допинг-проб, но допускаются туда только спортсмены с высокими спортивными результатами – новичкам такое не под силу.

«Тем не менее, молодые спортсмены будут иметь возможность выступить в общероссийских соревнованиях, которые пройдут с 15 по 20 февраля в Новочебоксарске, а также в апрельских стартах в Сочи. По итогам этих состязаний наши молодые спортсмены смогут принять участие во Всемирных играх в Португалии в августе. Новички есть, команды работают. Думаю, скоро мы узнаем новые имена», - делится Боровых в телефонной беседе с корреспондентом siapress.ru.

Но и от текущего состава, признается тренер, ждать лучших результатов сейчас не нужно: «Надо понимать, что это только начало сезона, и форсировать подготовку к Паралимпийским играм не стоит. Спортсмены готовы показать тот высокий уровень, и они обязательно будут конкурировать (между собой), потому что результат нужно показывать, но это не должен быть максимальный результат. На свой максимум они должны будут выйти к чемпионатам России и Европы и, конечно же, к Паралимпийским играм. Соревнования в Дубае должны стать отправной точкой».

Тем не менее, как отмечает наставник югорчан, уровень подготовки спортсменов сейчас должен быть немного выше тех результатов, которые были показаны в октябре прошлого года на национальном турнире.

Результаты ближайших чемпионатов будут учитываться в международном рейтинге, согласно которому сформируется команда на чемпионат Европы, он пройдет в мае в Польше. Также этот рейтинг будет учитываться при формировании сборной на Паралимпийские игры в Токио.

Окончательный состав команды будет озвучен после чемпионата России, который пройдет в июне в Чебоксарах.