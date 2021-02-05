В Югре продолжают умирать пациенты с лабораторно подтвержденным COVID-19

В Югре от коронавируса скончалось еще четыре пациента. Таким образом, за весь период пандемии от COVID-19 умер 681 человек. Информация об этом поступила от местного оперативного штаба.

Напомним, что за минувший день выявили 154 новых случаев заражения. Состояние 83 пациентов тяжелое, 45 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 178 человек, за весь период пандемии – 45 579 югорчан.

Больше всего зараженных зарегистрировали в Сургуте, Советском районе и Югорске. Меньше всего – в Радужном.