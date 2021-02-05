В Югре за всю пандемию коронавирус подтвердился у более чем 48 тысяч человек

В Югре за сутки выявили 154 новых случаев заражения коронавирусом. За всю пандемию диагноз подтвердился у 48 461 местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба оперативного штаба.

Новые пациенты территориально распределились по 20 муниципалитетам региона:

Сургут – 34;

Советский район – 18;

Югорск – 13;

Мегион – 12;

Урай – 11;

Нижневартовск – 10;

Нефтеюганск – 7;

Ханты-Мансийск – 6;

Нефтеюганский район – 6;

Покачи – 5;

Пыть-Ях – 5;

Белоярский район – 4;

Октябрьский район – 4;

Когалым – 3;

Лангепас – 3;

Нягань – 3;

Кондинский район – 3;

Сургутский район – 3;

Ханты-Мансийский район – 3;

Радужный – 1.

«На момент выявления у 123 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 28 зафиксирована пневмония, у трех человек – бессимптомно. Контакт установлен в 147 случаях. По семи контакты уточняются. Состояние 83 пациентов тяжелое, 45 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – прокомментировали в оперштабе.