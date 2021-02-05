В Югре за всю пандемию коронавирус подтвердился у более чем 48 тысяч человек

В Югре за сутки выявили 154 новых случаев заражения коронавирусом. За всю пандемию диагноз подтвердился у 48 461 местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба оперативного штаба.
Новые пациенты территориально распределились по 20 муниципалитетам региона:
- Сургут – 34;
- Советский район – 18;
- Югорск – 13;
- Мегион – 12;
- Урай – 11;
- Нижневартовск – 10;
- Нефтеюганск – 7;
- Ханты-Мансийск – 6;
- Нефтеюганский район – 6;
- Покачи – 5;
- Пыть-Ях – 5;
- Белоярский район – 4;
- Октябрьский район – 4;
- Когалым – 3;
- Лангепас – 3;
- Нягань – 3;
- Кондинский район – 3;
- Сургутский район – 3;
- Ханты-Мансийский район – 3;
- Радужный – 1.
«На момент выявления у 123 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 28 зафиксирована пневмония, у трех человек – бессимптомно. Контакт установлен в 147 случаях. По семи контакты уточняются. Состояние 83 пациентов тяжелое, 45 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – прокомментировали в оперштабе.