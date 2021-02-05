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​Роковая встреча: в Югре при столкновении с грузовиком погиб человек

На дорогах Югры произошло 10 ДТП за сутки

​Роковая встреча: в Югре при столкновении с грузовиком погиб человек
Фото: ГИБДД Югры

Авария в Нафтеюганском районе на 42 километре «подъезда к Сургуту» унесла жизнь человека. Около 19:50 4 февраля легковой автомобиль «Шкода» столкнулся с грузовиком «МАН». В этой аварии от полученных травм 34-летний водитель легковушки скончался на месте. Второй участник ДТП, по предварительным данным, не пострадал.

За прошедшие сутки на территории округа всего зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий. В них один человек погиб, 13 – получили травмы. Среди пострадавших числится один несовершеннолетний пассажир.

«На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержано 10 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 6 – за отказ от медицинского освидетельствования, 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 30 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 29 – за нарушение требований к перевозке детей», – сообщает ГИБДД Югры.


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Сегодня в 10:25, просмотров: 384, комментариев: 0
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