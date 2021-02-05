Чиновница из Когалыма подозревается в отмывании 90 тысяч рублей

Прокуратура Когалыма начала проверку в отношении начальника отдела администрации города. Дело в том, что последняя подозревается в отмывании 90 тысяч рублей из бюджета города.

Проверка показала, что подозреваемая курировала деятельность народной дружины. Руководствуясь своим положением, она отбирала кандидатов на вакантные должности, а для стимулирования их деятельности зарплата оплачивалась из казны города. Чтобы разжиться на этом деле, муниципальная служащая предложила своей знакомой устроиться народным дружинником. В период с 01.04.2018 по 29.04.2019 последняя свои обязанности в качестве народного дружинника не исполняла, а полученные денежные средства перечисляла подозреваемой. Об этом сообщает прокуратура Югры.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.