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​Десять километров трассы Сургут-Нижневартовск отремонтируют в 2021 году

На 2021 год запланирован ремонт 10 километров автодороги Сургут-Нижневартовск

​Десять километров трассы Сургут-Нижневартовск отремонтируют в 2021 году
Фото: siapress.ru

Участок региональной трассы Сургут-Нижневартовск протяженностью десять километров отремонтируют в этом году: работать будут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как передает портал «ДорИнфо» со ссылкой на департамент общественных и внешних связей ХМАО, ремонт будет идти на участке со 105 по 115 километр.

Уже определен подрядчик, который займется ремонтом, с ним заключили договор, по которому все работы должны закончиться к 30 сентября.

Необходимость ремонта вызвана загруженностью трассы: по данным правительства Югры, по дороге, связывающей два крупнейших города округа, ежедневно следует порядка пяти тысяч транспортных средств.

Всего же в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году в Югре отремонтируют порядка 101 километра дорог, еще 75 километров построят или реконструируют.


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Сегодня в 14:34, просмотров: 210, комментариев: 0
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