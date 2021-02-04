В Югре за всю пандемию коронавируса умерли 677 человек

Два жителя Югры с лабораторно подтвержденным коронавирусом скончались накануне. Таким образом, за весь период пандемии от COVID-19 умерли 677 человек. Информацию об этом предоставил местный оперативный штаб.

Напомним, что накануне выявили 152 новых случаев заражения. Состояние 82 пациентов тяжелое, 47 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 264 человека, за весь период пандемии – 45 401 югорчан.

Больше всего заболевших обнаружили в Сургуте, Нягани и Нефтеюганске. Меньше всего – в Белоярском районе.