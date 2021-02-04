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Снова рост? В Югре 152 человека заразились COVID-19 за сутки

Новые случаи заболевания коронавирусом выявили в 18 муниципалитетах ХМАО

Снова рост? В Югре 152 человека заразились COVID-19 за сутки
фото: siapress.ru

В Югре за сутки выявили 152 зараженных местных жителя. Таким образом, за всю пандемию коронавирус подтвердился у 48 307 человек. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи зафиксированы в 18 муниципалитетах округа:

  • Сургут – 41;
  • Нягань – 13;
  • Нефтеюганск – 12;
  • Советский район – 12;
  • Сургутский район – 12;
  • Ханты-Мансийск – 10;
  • Югорск – 9;
  • Мегион – 6;
  • Нижневартовск – 6;
  • Когалым – 5;
  • Березовский район – 5;
  • Октябрьский район – 5;
  • Пыть-Ях – 4;
  • Нижневартовский район – 4;
  • Урай – 3;
  • Нефтеюганский район – 2;
  • Ханты-Мансийский район – 2;
  • Белоярский район – 1.

«На момент выявления у 123 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 25 зафиксирована пневмония, у четырех человек – бессимптомно. Контакт установлен в 148 случаях. По четырем контакты уточняются. Состояние 82 пациентов тяжелое, 47 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в пресс-службе оперативного штаба.


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Сегодня в 10:38, просмотров: 305, комментариев: 0
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