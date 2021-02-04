Новые случаи заболевания коронавирусом выявили в 18 муниципалитетах ХМАО

В Югре за сутки выявили 152 зараженных местных жителя. Таким образом, за всю пандемию коронавирус подтвердился у 48 307 человек. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые случаи зафиксированы в 18 муниципалитетах округа:
- Сургут – 41;
- Нягань – 13;
- Нефтеюганск – 12;
- Советский район – 12;
- Сургутский район – 12;
- Ханты-Мансийск – 10;
- Югорск – 9;
- Мегион – 6;
- Нижневартовск – 6;
- Когалым – 5;
- Березовский район – 5;
- Октябрьский район – 5;
- Пыть-Ях – 4;
- Нижневартовский район – 4;
- Урай – 3;
- Нефтеюганский район – 2;
- Ханты-Мансийский район – 2;
- Белоярский район – 1.
«На момент выявления у 123 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 25 зафиксирована пневмония, у четырех человек – бессимптомно. Контакт установлен в 148 случаях. По четырем контакты уточняются. Состояние 82 пациентов тяжелое, 47 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в пресс-службе оперативного штаба.