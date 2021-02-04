Новые случаи заболевания коронавирусом выявили в 18 муниципалитетах ХМАО

В Югре за сутки выявили 152 зараженных местных жителя. Таким образом, за всю пандемию коронавирус подтвердился у 48 307 человек. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи зафиксированы в 18 муниципалитетах округа:

Сургут – 41;

Нягань – 13;

Нефтеюганск – 12;

Советский район – 12;

Сургутский район – 12;

Ханты-Мансийск – 10;

Югорск – 9;

Мегион – 6;

Нижневартовск – 6;

Когалым – 5;

Березовский район – 5;

Октябрьский район – 5;

Пыть-Ях – 4;

Нижневартовский район – 4;

Урай – 3;

Нефтеюганский район – 2;

Ханты-Мансийский район – 2;

Белоярский район – 1.

«На момент выявления у 123 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 25 зафиксирована пневмония, у четырех человек – бессимптомно. Контакт установлен в 148 случаях. По четырем контакты уточняются. Состояние 82 пациентов тяжелое, 47 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в пресс-службе оперативного штаба.