В Сургутском районе традиционный праздник День оленевода на грани срыва из-за пандемии

Гонки на оленьих упряжках, знакомство с национальной кухней и культурой ханты и манси в традиционный День оленевода – главное развлечение как для самих представителей КМНС, так и для гостей праздника. Он уже имеет историю длиною более 50 лет. Посмотреть на жизнь коренных народов Севера приезжают со всей Югры и из других регионов страны.

В администрации Сургутского района уже готовятся к организации мероприятия, однако велика вероятность, что из-за пандемии коронавируса праздник придется провести в сокращенном формате. «Мы понимаем, что в связи с эпидемиологической обстановкой в стране нам нужно будет изменить правила и какие-то организационные моменты (ограничить количество участников и зрителей, следить за соблюдением безопасности с помощью защитных масок, перчаток), но мы к этому готовы», – прокомментировала начальник отдела по недропользованию и работе с КМНС Любовь Ельмендеева «Вестнику Сургутского района».

Состоится ли праздник, и в каком формате – сегодня зависит от решения оргкомитета и Роспотребнадзора. Наиболее вероятный вариант – участие в нем смогут принять только жители Русскинской. Также есть вероятность, что его и вовсе придется перенести. Это же касается и окружного слета оленеводов в Ханты-Мансийске – «Кубок губернатора», который в прошлом году организаторам пришлось отменить.