В Югре сократится число операторов по транспортированию мусора

В феврале в Югре существенно изменится и сократится число операторов по транспортировке отходов. Кроме того, некоторые предприниматели из-за высокой конкуренции согласились вывозить мусор по более низкой цене, чем раньше. Об этом сообщает пресс-служба регоператора «Югра-Экология».

Впрочем, изменение цены никак не скажется на тарифе для потребителей. «Упала стоимость транспортирования лишь в некоторых, небольших муниципалитетах. А тариф рассчитывается единый, на 11 муниципалитетов, учитывается общая стоимость всех лотов. Это снижение не оказывает существенного влияния на общую сумму расходов регоператора, так как другие расходы, в том числе на захоронение и обработку твердых коммунальных отходов возросли», - объяснил руководитель АО «Югра-Экология» Максим Медведев.

Сегодня тарифы для северной зоны составляют 704,99 рубля, для Южной зоны – 714,47 рубля за кубический метр.