16+
Логотип Сиапресс
USD  76,0801   EUR  91,5624  

Новости

Больше новостей
Продолжите ли вы следить за отбором кандидатов на пост главы Сургута после выдвижения Андрея Филатова?
Комментировать
0
Претендентов на пост главы Сургута во втором конкурсе будет...
Комментировать
0
Будете ли вы следить за новым конкурсом на пост главы Сургута?
Комментировать
0
Участников сургутского митинга 23 января оштрафовали на 10-15 тысяч рублей. Это наказание...
Комментировать
0
Когда следует провести конкурс по отбору претендентов на пост главы Сургута?
Комментировать
0
На ремонт 6 внутриквартальных проездов в Сургуте в 2021 году выделили 41 млн руб. Это…

много 14%

мало 68.6%

не знаю 17.4%

Всего голосов: 172

Комментировать
0
Больше опросов

​«Югра-Экология» сократила список операторов по перевозке мусора

В Югре сократится число операторов по транспортированию мусора

​«Югра-Экология» сократила список операторов по перевозке мусора
Фото: yugra-ecology.ru

В феврале в Югре существенно изменится и сократится число операторов по транспортировке отходов. Кроме того, некоторые предприниматели из-за высокой конкуренции согласились вывозить мусор по более низкой цене, чем раньше. Об этом сообщает пресс-служба регоператора «Югра-Экология».

Впрочем, изменение цены никак не скажется на тарифе для потребителей. «Упала стоимость транспортирования лишь в некоторых, небольших муниципалитетах. А тариф рассчитывается единый, на 11 муниципалитетов, учитывается общая стоимость всех лотов. Это снижение не оказывает существенного влияния на общую сумму расходов регоператора, так как другие расходы, в том числе на захоронение и обработку твердых коммунальных отходов возросли», - объяснил руководитель АО «Югра-Экология» Максим Медведев.

Сегодня тарифы для северной зоны составляют 704,99 рубля, для Южной зоны – 714,47 рубля за кубический метр.


нравится (0) не нравится (1)
Сегодня в 18:42, просмотров: 175, комментариев: 1
Комментарии:
Злая Эллочка
не нравится
Сегодня в 20:02
А тариф подешевле не хотят сделать? Конкуренции нет. Вот беда.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Долгожданный кандидат? Документы на пост главы Сургута подал Андрей Филатов 1675
  2. Еще три летальных исхода от COVID-19 зарегистрировали в Югре 1675
  3. ​Владимир Шмидт покидает администрацию Сургута 1667
  4. Сергей Полукеев: «Будущий глава Сургута должен быть готов к тому, что в любой момент на него могут завести уголовное дело» 1654
  5. ​Суд отправляет Алексея Навального в колонию 1168
  6. Очень плохой день 1086
  7. В Сургуте ищут мужчину, которого в последний раз видели на ж/д вокзале // ОРИЕНТИРОВКА 974
  8. ​Раис, Валентина и их электричка 856
  9. ​А судьи кто? Или попрошу пояснить за компетенции 763
  10. Новый «Строитель» будет «волновать» сургутян 710
  1. В Сургуте появится второй мост через Обь 12742
  2. ​Людей больше, протест мирнее. В Сургуте начался митинг в поддержку Навального 9485
  3. ​«Леруа Мерлен» в Сургуте может открыться в марте 6827
  4. Сургутяне просят сдвинуть знак «одностороннее движение» на Музейной улице 6030
  5. ​Девятиэтажный ковидный госпиталь в Сургуте снова расформировывают 4059
  6. ​Начинай сначала. Определился первый претендент на пост главы Сургута 3756
  7. Газпромовскую «свечку» можно превратить в культурно-интеллектуальный центр, но, скорее всего, это будет просто чиновничий офис 3674
  8. «Мы видим, что есть определённый кандидат, которого, используя весь «репрессивный аппарат», пытаются навязать нашему городу…» // ВИДЕО 3456
  9. ​Привыкайте к пробкам: ситуация на Грибоедовской развязке будет только ухудшаться 3273
  10. Под Нефтеюганском столкнулись два КАМАЗа 3205
  1. ​В Югру возвращаются сильные морозы 21247
  2. ​В Сургуте девушка погибла, выпав из окна многоэтажки 18190
  3. ​В Сургуте разыскивают вора // ОРИЕНТИРОВКА 15759
  4. ​Эксперты назвали ожидаемый размер дивидендов Сургутнефтегаза 15499
  5. ​Спасала из квартиры матери: в Нижневартовске бабушка вывела внучку обнаженной на 30-градусный мороз 13136
  6. В Сургуте появится второй мост через Обь 12742
  7. ​Машины бросают на кольце: в Сургуте у мечети устроили транспортный коллапс 11812
  8. Жительница Нефтеюганска приютила синицу на время холодов 11505
  9. ​Аллу Пугачеву подозревают в смертельной болезни 11328
  10. В нефтеюганском санатории будут помогать реабилитироваться пациентам, перенесшим ковид 10896

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика