В Югре объем ипотечного кредитования вырос на 54 процента

В 2020 году в Югре рост объема ипотечного кредитования составил 54 процента по сравнению с 2019-м. Жители округа взяли более 34 тысяч жилищных займов на сумму 95 млрд рублей. Это самый большой показатель среди регионов «тюменской» матрешки.

Так, в Тюменской области рост составил 50 процентов. Тюменцам выдано 26 тысяч кредитов на сумму 58 млрд рублей. На Ямале этот вид кредитования вырос на 34 процента. Выдано 12 тысяч займов на 36 млрд рублей.

«Значительному росту ипотечного рынка региона способствовали реализация различных льготных государственных программ для приобретения жилья в кредит и удешевление заемных средств вслед за снижением ключевой ставки Банка России. Так, средневзвешенная ставка по ИЖК за год снизилась на 1,5 процентных пункта и в декабре составила в ХМАО–Югре 7,7 процента, в ЯНАО – 7,5 процента, в Тюменской области – 7,4 процента», - пояснили эксперты Тюменской отделения ЦБ РФ.

Отмечается также, что средний размер ипотечного кредита на Ямале составляет 3 млн рублей, в Югре – 2,7 млн рублей, в Тюменской области – 2,3 млн рублей. Средний срок – 18 лет и 10 месяцев. Совокупная задолженность по ИЖК, предоставленным заемщикам региона, увеличилась за год на 14 процента и составила 468 млрд рублей. Доля просроченной задолженности в общем объеме кредитов остается незначительной – менее одного процента.