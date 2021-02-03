Жителя Югры будут судить за причинение смерти по неосторожности

В Югре завершено расследование гибели беременной женщины и 5-месячного ребенка, провалившихся под лед на реке Северная Сосьва. Трагедия произошла ночью 20 ноября 2020 года. Березовский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Югре установил, что обвиняемый, управляя автомобилем Шевроле-Нива, выехал на тонкий лед водоема, несмотря на отсутствие оборудованной ледовой переправы. При этом машина была перегружена – в ней находилось восемь пассажиров, трое из которых – дети. «Компания» направлялась из села Ломбовож в поселок Сосьва.

«Из-за недостаточной видимости в ночное время и в условиях снегопада обвиняемый выехал на незамерзший участок реки, где автомобиль со всеми находившимися в нем людьми провалился в воду. В результате происшествия 29-летняя беременная женщина и 5-месячный ребенок погибли. Обвиняемый сознался в содеянном раскаялся. Следователями собраны достаточная доказательственная база и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщает прокуратура Югры.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Максимальная мера наказания, предусмотренная законом – четыре года лишения свободы.