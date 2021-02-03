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​Инстаграм стал опасен для доверчивых югорчан

Псевдоброкеры нажились более чем на 800 тысяч рублей, полученных от югорчан в инстаграме

​Инстаграм стал опасен для доверчивых югорчан
Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Югре было зарегистрировано 11 фактов мошенничества и краж с банковских карт. Жители округа перевели преступникам почти 800 тысяч рублей. Среди городов выделились Сургут, как самый лидирующий по количеству потерпевших жителей и Ханты-Мансийск где горожане перевели самые крупные суммы.

30-летняя югорчанка доверилась мошенникам в соцсети «Инстаграм» пытаясь заработать крупную сумму денег. После того как она перешла по одной из ссылок с ней связался «сотрудник» банка и рассказал про брокерские сделки. Мошенник настоял на том, чтобы она создала электронный кошелек и пополнила его на желаемую сумму, а после перевести на платформу «TIMUE». Таким образом, женщина лишилась более 350 тысяч рублей.

Так и житель Нефтеюганска оказался в подобной ловушке. Так же в инстаграме после переписки с с неким «брокером» мужчина долго сомневался, обдумывая риски, но по итогу доверился мошеннику и потерял сто тысяч рублей.

Более доверчивыми оказываются люди старшего возраста. Так 57-летняя сургутянка сообщила реквизиты своей банковской карты сотруднику брокерской компании. Суть мошенничества заключалась в убеждении женщины вывести деньги, заработанные в результате успешных сделок. Через некоторое время сургутянка недосчиталась 30 тысяч рублей, а «брокеры» перестали выходить на связь.

УМВД России по ХМАО-Югре призывает быть бдительными и не доверять людям, которые просят совершить сделку удаленным способом. По всем подозрительным фактам сообщайте в ближайший отдел внутренних дел или по телефону 102.


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Сегодня в 13:43, просмотров: 226, комментариев: 0
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