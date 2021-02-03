В конце недели сотрудники ГИБДД Югры будут ловить нетрезвых водителей

На югорской трассе Р-404 «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск» 5 февраля сотрудники ГИБДД будут проверять водителей на признаки алкогольного опьянения. Это позволит сформировать дисциплину у автолюбителей и пресечь желание у других сесть пьяным за руль.

«Данное мероприятие направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, выявления и своевременного исключения из процесса дорожного движения нетрезвых водителей», – сообщили в ГИБДД Югры.

Напомним, что за прошлую неделю в регионе было поймано 105 нетрезвых водителей. Из них 13 стали фигурантами уголовных дел.