В Междуреченском мужчина из ревности смертельно ранил «бывшего» своей спутницы

В Югре мужчина из ревности убил «бывшего» своей подруги. Конфликт произошел в поселке Междуреченский. Мужчина отдыхал со своей спутницей дома, распивая крепкие напитки. В какой-то момент ситуация накалилась – захмелевший мужчина решил отвадить бывшего мужчину своей спутницы оказывать ей знаки внимания. Он нашел адрес ухажера, и, застав его дома, нанес тому несколько ударов ножом. Мужчина скончался. Досталось и его товарищу – тот, пытаясь остановить неадеквата, тоже получил несколько ранений, но, к счастью, остался жив, благодаря оперативному приезду «скорой» и полиции.

Злоумышленника тут же задержали и заключили под стражу. Расследование продолжается.