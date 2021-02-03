675 жителей ХМАО не дождались конца пандемии

Три югорчанина с лабораторно подтвержденным коронавирусом скончались накануне. Таким образом, за весь период пандемии от COVID-19 умерли 675 человек. Информацию предоставил местный оперативный штаб.

Напомним, что за день выявили 146 новых случаев заболевания. Состояние 85 пациентов тяжелое, 48 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 308 человек, за весь период пандемии – 45 137 югорчан.

Больше всего инфицированных обнаружили в Сургуте, Нефтеюганске и березовском районе. Меньше всего – в Радужном и Сургутском районе.