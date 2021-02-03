Новые зараженные коронавирусом пациенты зарегистрированы в 19 муниципалитетах Югры

В Югре за сутки коронавирус выявили у 146 человек. Таким образом, за всю пандемию диагноз подтвердился у 48 155 местных жителей. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые случаи зарегистрированы в 19 муниципалитетах округа:
- Сургут – 45;
- Нефтеюганск – 15;
- Березовский район – 13;
- Югорск – 11;
- Ханты-Мансийск – 10;
- Нижневартовск – 9;
- Советский район – 8;
- Когалым – 6;
- Мегион – 5;
- Нягань – 5;
- Покачи – 4;
- Нижневартовский район – 3;
- Пыть-Ях – 2;
- Белоярский район – 2;
- Кондинский район – 2;
- Нефтеюганский район – 2;
- Ханты-Мансийский район – 2;
- Радужный – 1;
- Сургутский район – 1.
«На момент выявления у 119 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 25 зафиксирована пневмония, у 2 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 142 случаях. По 4 контакты уточняются. Состояние 85 пациентов тяжелое, 48 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.