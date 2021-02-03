Новые зараженные коронавирусом пациенты зарегистрированы в 19 муниципалитетах Югры

В Югре за сутки коронавирус выявили у 146 человек. Таким образом, за всю пандемию диагноз подтвердился у 48 155 местных жителей. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи зарегистрированы в 19 муниципалитетах округа:

Сургут – 45;

Нефтеюганск – 15;

Березовский район – 13;

Югорск – 11;

Ханты-Мансийск – 10;

Нижневартовск – 9;

Советский район – 8;

Когалым – 6;

Мегион – 5;

Нягань – 5;

Покачи – 4;

Нижневартовский район – 3;

Пыть-Ях – 2;

Белоярский район – 2;

Кондинский район – 2;

Нефтеюганский район – 2;

Ханты-Мансийский район – 2;

Радужный – 1;

Сургутский район – 1.

«На момент выявления у 119 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 25 зафиксирована пневмония, у 2 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 142 случаях. По 4 контакты уточняются. Состояние 85 пациентов тяжелое, 48 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.