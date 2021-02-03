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​Коммерсант из Югры «поддержал» занятость и похитил 250 тысяч рублей

Предприниматель из Советского получал возмещения за трудоустройство несуществующих людей

​Коммерсант из Югры «поддержал» занятость и похитил 250 тысяч рублей
Фото: pixabay.com

Коммерсант из Советского получал компенсации от государства за фиктивные трудоустройства. Предприниматель предоставлял в местный центр занятости ложные сведения, дающие ему право получить возмещение из бюджета за временное трудоустройство граждан. Людей он не трудоустраивал, но компенсации получить смог: с сентября по декабрь 2019 года он «трудоустроил» семерых человек. Таким образом предприимчивый мужчина похитил более 250 тысяч рублей, предоставленных в рамках программы «Поддержка занятости населения».

По факту преступления возбуждено уголовное дело. Коммерсанта может ждать лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.


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Сегодня в 09:12, просмотров: 69, комментариев: 0
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