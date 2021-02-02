В Югре создано 26 IT-стойбищ

В Югре продолжают проводить доступ к широкополосному интернету для жителей, ведущих кочевой образ жизни и занимающихся традиционными промыслами. По данным окружного департамента информационных технологий и цифрового развития, в регионе создано 26 IT-стойбищ – точек доступа, рассчитанных на несколько стойбищ.

«Все эти жители могут приезжать на место установки спутникового оборудования или оборудования для усиления сотовой связи и пользоваться услугой доступа в интернет. Сейчас благодаря проекту «IT-стойбище» такая возможность есть у 2200 жителей 123-х территорий традиционного природопользования, а это 48,2 процента КМНС ведущего традиционный образ жизни на стойбищах», - рассказали в департаменте.

Кроме того, с населением работают местные тьюторы, которые обучают новых пользователей базовым цифровым компетенциям.

Интернет проведен на стойбища в Белоярском, Сургутском, Нефтеюганском, Нижневартовском, Березовском, Ханты-Мансийском и Кондинском районах.