За неделю в Югре угнали две машины

В период с 25 по 31 января было раскрыто 20 преступлений, в том числе два угона автомобилей.

Так, 29 января в дежурную часть ОМВД России по г. Югорску поступил вызов об угоне автомобиля марки «Черри». Спустя некоторое время был задержан 28-летний подозреваемый.

Во втором случае в дежурную часть ОМВД России по г. Когалыму обратился мужчина с заявлением об угоне автомобиля «Хонда». По горячим следам был задержан 37-летний угонщик.

В обоих случаях преступники имели доступ к месту хранения ключей.

За оставление автомобиля без наблюдения существует административная ответственность предусмотренная ч.1 ст.12.19 КоАП РФ – штраф 500 рублей, напоминает УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре.