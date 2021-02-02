Более сотни пьяных водителей попались на дорогах Югры

За прошедшую неделю было задержано 105 водителей в нетрезвом состоянии из них шесть совершили ДТП, по факту нарушений было возбуждено 13 уголовных дел.

Так, 31 января в Нижневартовске 52-летний водитель, сдавая назад, совершил ДТП — наехал на припаркованный авто. Водитель также оказался пьян.

УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре напоминает, что в случае совершения аварии пьяным водителем с причинением тяжкого вреда здоровью, фигуранту грозит от трех до семи лет лишения свободы. В случае гибели людей наказание может доходить вплоть до 15 лет.