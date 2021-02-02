Дальнобойщик из Краснодарского края украл 9 тыс.руб. с банковской карты соседа

В Пыть-Яхе водитель грузовика обокрал сожителя в гостинице. Жертвой оказался мужчина, с которым тот поселился в одной гостинице. Добрые соседи договорились отпраздновать знакомство в кафе неподалеку.

На следующее утро мужчина, собираясь в продуктовый магазин, не смог найти свою банковскую карту. Проверив приложение банка, он обнаружил, что кто-то успел снять со счета 9 тысяч рублей. Виновником оказался сосед - водитель из Краснодарского края, приехавший на заработки. На встрече в кафе он запомнил пин-код, когда доверчивый мужчина произнес его вслух во время оплаты. Ночью он украл банковскую карту и обналичил средства в банкомате.

Позже похищенные средства и банковскую карту водитель вернул, но уголовное дело все же возбудили. Теперь мужчину может ждать лишение свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года.