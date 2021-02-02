Губернатор ХМАО предложила обсудить возможность снятия ограничений для кафе и ресторанов

Рестораны, кафе, бары и прочие заведения общепита в Югре, возможно, вновь смогут работать после 23:00. Губернатор округа Наталья Комарова предложила обсудить этот вопрос на сегодняшнем заседании, которое проходило онлайн. Выставки также могут вернуться в жизнь жителей региона.

«Рабочей группе оперштаба глава региона поручила внести предложения о возможности снятия ограничений при оказании услуг общественного питания, а также о возобновлении выставочно-конгрессной деятельности», – сообщила глава ХМАО.

Напомним, что часть заведений общего питания не обращали внимания на запрет и продолжали работу. Так, совсем недавно «попалось» сургутское караоке «Шаляпин». Какое будет наказание владельцу заведения – решит суд.