В Югре студенты вузов до 8 февраля будут посещать лекции онлайн, а практические занятия очно

В Югре высшие учебные заведения будут обучаться по смешанному типу вплоть до 7 февраля. Таким образом, лекционные занятия должны проходить дистанционно, а практические – очно, но с разведением потоков студентов по аудиториям.

«С 8 февраля в образовательных организациях высшего образования полностью возобновляется очный режим обучения», – заявила губернатор округа Наталья Комарова на сегодняшнем заседании оперативного штаба.

Напомним, что с 1 февраля школы и организации среднего профессионального образования должны выйти на привычный метод обучения.