За 2020 год югорчане потратили на продукты 201 млрд рублей

В 2020 году оборот розничной торговли в ХМАО сократился на 3,8 процента и составил 433 млрд 936,7 млн рублей. Данные Тюменьстата публикует «Интерфакс-Урал».

На продукты питания, напитки и сигареты югорчане потратили 201 млрд 532,9 млн рублей. Это на 4,3 процента меньше, чем в 2019 году. Траты на непродовольственные товары снизились на 3,1 процента и составили 232 млрд 403,8 млн рублей. Рынок платных услуг населению за прошедший год сократился на 16,3 процента – до 101 млрд 585,7 млн рублей.

Как сообщалось ранее, годовая инфляция в регионе в декабре 2020 года немного ускорилась и достигла 3,9 процента.