Сотрудники СПИД-центра Югры проведут экспресс-тестирование в городах округа

В феврале узнать свой ВИЧ-статус можно будет максимально быстро — в городах Югры пройдет экспресс-тестирование, о чем сообщает «Центр профилактики и борьбы со СПИД».

Так, сотрудники окружного СПИД-центра будут работать в специально оборудованных автомобилях — не только тестировать всех желающих, но и рассказывать о мерах профилактики и отвечать на вопросы о ВИЧ и СПИД.

Напомним, что в конце прошлого года была принята стратегия сроком до 2030 года по недопущению распространения ВИЧ-инфекции в России. Основным направлением выбрали информирование населения по вопросам ВИЧ и формирование комфортной среды, в которой будет исключена дискриминация людей живущим с положительным статусом инфекции. Таких в округе на сегодняшний день насчитывается 17 047 человек.

В феврале 2021 года участниками мероприятий на площадке мобильного пункта тестирования на ВИЧ станут жители населенных пунктов Ханты-Мансийского, Октябрьского, Нефтеюганского районов, Пыть-Яха и Нефтеюганска.

В Сургуте тестирование в течение февраля можно пройти раз в неделю:

3 и 17 февраля — возле ТЦ «РОСИЧ» (ул. Геологическая, 10, с 13.30 - 15.00)

10 и 24 февраля — возле клинической больницы «РЖД Медицина» (ул. Мечникова, 3, 09.00 - 11.00)