Прокуратура Югры возбудила уголовные дела из-за нарушений при реализации национальных проектов

Прокуратура Югры проверила соблюдение закона при реализации национальных проектов. Чаще всего проблемы возникают с простоем приобретенного оборудования, плохой организацией расселения из аварийного жилья, непредоставлением субсидий предпринимателям и недостаточной поддержке производительности труда на предприятиях. По фактам нарушений возбуждено пять уголовных дел.

Так, в Нефтеюганске предприниматель получал субсидии в качестве возмещения за аренду помещений, которая фактически им не производилась. А в Белом Яру уголовное дело возбудили против администрации поселка, которая оплатила благоустройство общественных пространств, которого на деле так и не произвели. Сумма ущерба составила свыше 2,7 млн рублей. По обоим случаям возбуждены уголовные дела.