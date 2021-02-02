В Югре зарегистрировано еще четыре летальных исхода от COVID-19

Четыре югорчанина скончались от коронавируса за минувший день. Таким образом, за весь период пандемии от COVID-19 умерли 672 человека. Информацию об этом предоставили в местном оперативном штабе.

Напомним, что за сутки выявили 171 новый случай заражения. Состояние 79 пациентов тяжелое, 49 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 256 человек, за весь период пандемии – 44 829 югорчан.

Больше всего заболевших обнаружили в Сургуте, Югорске и Нефтеюганском районе. Меньше всего – в Покачах, Ханты-Мансийском и Кондинском районах.