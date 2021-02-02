Новые случаи заболевания коронавирусом выявили в 18 муниципалитетах ХМАО

В Югре за минувший день выявили 171 новый случай заболевания коронавирусом. За всю пандемию оказались заражены 48 009 человек. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Заболевшие распределились по 18 муниципалитетам ХМАО:
- Сургут – 74;
- Югорск – 15;
- Нефтеюганский район – 13;
- Ханты-Мансийск – 10;
- Нефтеюганск – 9;
- Нягань – 9;
- Нижневартовск – 6;
- Когалым – 6;
- Октябрьский район – 6;
- Урай – 5;
- Советский район – 4;
- Пыть-Ях – 4;
- Мегион – 3;
- Сургутский район – 2;
- Нижневартовский район – 2;
- Ханты-Мансийский район – 1;
- Покачи – 1;
- Кондинский район – 1.
«На момент выявления у 133 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 24 зафиксирована пневмония, у 14 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 166 случаев. По 5 контакты уточняются. Состояние 79 пациентов тяжелое, 49 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.