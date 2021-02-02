Новые случаи заболевания коронавирусом выявили в 18 муниципалитетах ХМАО

В Югре за минувший день выявили 171 новый случай заболевания коронавирусом. За всю пандемию оказались заражены 48 009 человек. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Заболевшие распределились по 18 муниципалитетам ХМАО:

Сургут – 74;

Югорск – 15;

Нефтеюганский район – 13;

Ханты-Мансийск – 10;

Нефтеюганск – 9;

Нягань – 9;

Нижневартовск – 6;

Когалым – 6;

Октябрьский район – 6;

Урай – 5;

Советский район – 4;

Пыть-Ях – 4;

Мегион – 3;

Сургутский район – 2;

Нижневартовский район – 2;

Ханты-Мансийский район – 1;

Покачи – 1;

Кондинский район – 1.

«На момент выявления у 133 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 24 зафиксирована пневмония, у 14 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 166 случаев. По 5 контакты уточняются. Состояние 79 пациентов тяжелое, 49 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.