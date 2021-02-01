Синоптики предупредили югорчан об усилении ветра 2 февраля

Во вторник, 2 февраля, в Югре ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду, снег и метель. Предупреждение о неблагоприятной погоде опубликовано на сайте Ханты-Мансийского УГМС.

Дневные температуры на западе составят -6,-11°С, по восточным районам -16,-21 °С.

3 и 4 февраля местами в регионе также пройдет снег, ветер будет умеренным. Температура ночью – до 30 °С, днем – до -25 °С.

В Сургуте, по данным сервиса Gismeteo, завтра скорость ветра не превысит девяти метров в секунду, температура воздуха составит -12, -9°С.

Ранее синоптики пообещали югорчанам теплый февраль – аномальных морозов не ожидается.