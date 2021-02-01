Координировать выборы в Госдуму от «Единой России» в Югре и на Ямале будет Иван Квитка

Депутат Госдумы Иван Квитка утвержден уполномоченным «Единой России» на избирательных кампаниях цикла «Единый день голосования-2021» в Тюменской и Курганской областях, Югре, на Ямале. Соответствующее решение принято генеральным советом партии.

Он будет курировать выборы в парламенты регионов и муниципалитетов, а также отвечать за подготовку и общие результаты кампании, сообщает пресс-служба «Единой России».

«Их [уполномоченных] функционал достаточно широк – по сути это вся политическая работа в конкретных территориях. Уполномоченные примут участие в разработке и реализации выборных стратегий, будут нивелировать возможные внутриэлитные конфликты на региональном уровне, выявлять лидеров общественного мнения, работать с протестной повесткой, отслеживать «чистоту» кампаний, следить за соблюдением выборного законодательства», - уточнил заместитель секретаря генсовета партии Сергей Перминов.

Единый день голосования состоится 19 сентября 2021 года. Кроме выборов в Госдуму, в 56 субъектах РФ пройдут выборы регионального и местного уровней.