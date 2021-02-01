В департаменте образования Югры рассказали, как будут заполнять пробелы в знаниях школьников

В Департаменте образования и молодежной политики Югры рассказали, как будут выявлять и заполнять пробелы в знаниях у школьников, которые накопились на дистанционном обучении. Планами по работе с отстающими учениками на окружном родительском собрании поделилась начальник отдела общего образования департамента Лариса Цулая: «Образовательный процесс будет организован следующим образом: в первую неделю мы проведем диагностику затруднений у обучающихся по темам, которые были ими изучены с применением дистанционных технологий. В случае, если будет выявлено, что ребенок не справился с этой системой, или не до конца что-то освоил, ученику предоставят возможность посетить консультационные занятия по предметам, и ликвидировать пробелы знаний, которые образовались. Также школьник будет вовлекаться во внеурочную деятельность».

В то же время, психолог Елена Брич посоветовала учителям не давить на школьников из-за отставания по программе: «Сейчас нужно дать детям адаптироваться, понять, что они усвоили, что не смогли усвоить».

Психолог отметила, что ученикам и без того будет нелегко вновь адаптироваться к школьному окружению – по ее мнению, дети могут испытывать проблемы из-за долгой дистанцированности: «Когда дети почти год провели в изоляции, конечно, им будет сложно вернуться в класс. За этот период они подросли, изменились. Они могут испытывать дополнительные переживания – как их примут, будут ли с ними дружить те, с кем они дружили прежде. И здесь важная роль лежит на классных руководителях, которым полезно организовывать часы общения, встречи, налаживать дополнительный контакт с детьми так, чтобы они понимали, что у них есть опора и на взрослых тоже».

Также во время собрания участники посоветовали все вопросы, касающиеся режима обучения, присылать в группу «Дистанционное образование ХМАО-Югры» в вайбере.

Напомним, 1 февраля прошло окружное родительское собрание, посвященное вопросам перехода школ округа к очному обучению в формате видеоконференцсвязи. На собрании, в частности, было сказано, как именно родитель может оставить своего ребенка на дистанционном или смешанном обучении: