Заболеваемость ОРВИ среди детсадовцев в Югре выросла на четверть

За неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в Югре выросла на три процента. При этом заболевших стало значительно больше среди детсадовцев – на 24 процента. Рост отмечен и в других возрастных группах: среди младенцев до двух лет – на 14 процентов, среди школьников – на девять процентов. Снижение отмечено только среди взрослых – на девять процентов.

Уровень заболеваемости ниже порогового уровня 17 процентов, сообщили в пресс-службе окружного управления Роспотребнадзора. В регионе циркулируют SARS-CоV-2, риновирус, парагрипп, аденовирус, короновирусы и другие.

Больше всего заболевших в Березовском, Нефтеюганском, Октябрьском, Кондинском районах, Урае, Сургуте, Нефтеюганске, Когалыме, Лангепасе, Покачах и Пыть-Яхе. В Нефтеюганском, Октябрьском, Кондинском районах, Нефтеюганске, Нижневартовске, Нягани и Покачах приостановлен воспитательный процесс в 21 группе 16 детских садов. В Нефтеюганском, Октябрьском, Кондинском районах, Нефтеюганске, Нижневартовске, Мегионе и Покачах закрыты 20 классов в 15 школах.