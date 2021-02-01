В Югре родители смогут выбрать форму обучения детей – очную или дистанционную

В Югре школьники могут добровольно остаться на дистанционном обучении. Решение об этом принимают родители обучающегося. Об этом на окружном родительском собрании рассказала начальник отдела общего образования департамента образования и молодежной политики Югры Лариса Цулая.

«В случае, если есть желание или медицинские показания – например, ребенок имеет какие-то хронические заболевания – необходимо обратиться в образовательную организацию, написать заявление, подать его удобным способом – либо онлайн, через сайт учреждения, либо напрямую. При этом родитель указывает период, на который он выбирает такую форму обучения, и в любое удобное время этот срок он может изменить» - уточняет представитель депобразования.

Также Лариса Цулая рассказала, что делать, если представители учебных организаций отказываются подписывать заявление на дистант или смешанную форму обучения.

По ее словам, тогда родителям нужно обратиться в муниципальный орган управления в сфере образования по месту жительства. «В случае если и там не будет принято решений в пользу ребенка, то в этом случае вы можете обратиться в департамент образования и молодежной политики через сайт департамента, вкладка «обращения граждан». Там вы можете указать, по какой причине было отказано, и мы проведем проверку объективности отказа в данной части» - пояснила начальник отдела.

Напомним, с 1 февраля школы округа возвращаются к очной форме обучения.