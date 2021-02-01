Югорчан лишают права вождения из-за штрафов ГИБДД и долгов по алиментам

В Югре 1 588 должников ограничены лишены права водить из-за долгов. Большая часть из них (1 352) – не платят алименты. Общий размер задолженности по ним превышает 452 млн. рублей.

Лишиться права управлять автомобилем могут люди, задолжавшие более 10 тысяч рублей. Помимо алиментов, должники особенно не любят выплачивать возмещение вреда здоровью, имущественный ущерб и выплаты в связи со смертью кормильца. В их же числе – должники по штрафам ГИБДД.

От письменного предупреждения до вынесения постановления об ограничении прав у должника есть время выплатить долги и не лишаться водительских прав. За прошедший год такой выбор сделали 44 югорчанина – они выплатили более 4 млн. рублей долгов и остались у руля.

В целом, число должников-пешеходов за год сократилось: если в январе 2020 года за руль не могли садиться 1672 неплательщика, то в январе текущего года их уже 1588. Посоревноваться с ними могут разве что неплательщики взносов на капремонт.