В Югре потребность пациентов в стационарном лечении снижается

Число пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, снижается. По последней информации, в 17 ковидных госпиталях Югры продолжают лечение от коронавируса 983 пациента. Впервые с 12 октября прошлого года число пациентов с подтвержденным диагнозом или подозрением на ковид, проходящих лечение под постоянным наблюдением врачей, составило менее 1000 человек. «За сутки отмечено снижение на 45 больных. Ковидный фонд в 1971 койку и далее будет перепрофилироваться для оказания специализированной (нековидной) помощи», – заверил руководитель регионального департамента здравоохранения Алексей Добровольский.

Сургут в этом отношении не исключение. Ранее siapress.ru сообщал, что количество тяжело больных пациентов снижается, поэтому в «Сургутской окружной клинической больнице» расформировывают девятиэтажный ковидный госпиталь.