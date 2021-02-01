В Югре весной ожидается поступление вакцины «ЭпиВакКорона»

Привиться вакциной «ЭпиВакКорона» югорчане смогут уже весной 2021 года. Об этом рассказал директор Депздрава Югры Алексей Добровольский в своем Инстаграме, отвечая на вопросы подписчиков: «По информации из официальных источников, поступление вакцины «ЭпиВакКорона» ожидается не ранее марта-апреля этого года».

Стоит отметить, что пока в Югре вакцинация населения от COVID-19 происходит препаратом торговой марки «Спутник V» – «Гам-Ковид-Вак», разработанной в национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени академика Н. Ф. Гамалеи. По информации департамента здравоохранения, всего в округ поступило 27 042 дозы вакцины. Следующая поставка ожидается на ближайшей неделе. На сегодняшний день количество привитых первым компонентом югорчан составляет 11622 человека.

Также жители региона интересуются, обязательно ли делать диагностику на антитела перед вакцинацией. На этот вопрос Алексей Добровольский ответил, что «выполнять диагностику на антитела и ПЦР перед вакцинацией всем нет необходимости. Решение принимает врач. Хочу вас успокоить: ведь перед проведением вакцинации на корь, грипп, БЦЖ, АКДС и многие другие мы тоже не проверяем наличие возбудителя или антител. Вакцинация в таком формате проверена и безопасна».