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​Югра горит: за неделю в округе случилось 60 пожаров

За одну неделю в ХМАО произошло 60 пожаров

​Югра горит: за неделю в округе случилось 60 пожаров
Фото: МЧС ХМАО

За прошедшую неделю в Югре произошло 60 пожаров в которых были эвакуированы 80 человек. Общая сумма ущерба могла составить 73 миллиона рублей, но пожарным удалось сохранить имущество граждан.

В большинстве случаев пожары пришлись на автомобили, жилые дома, квартиры, дачи и бани. МЧС России по ХМАО-Югре сообщает, что пожары были вызваны нарушениями эксплуатацией электрооборудования и печей, неисправность систем, механизмов и узлов транспортных средств. В огне пострадало 41 строение и 26 автомобилей, 3 человека погибли.

В ходе пожарно-спасательных операций на месте ДТП был спасен 1 человек.

Напомним, что один из самых крупных пожаров случился 28 января в поселке Таежный Сургутского района — там сгорела кровля общежития.


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Сегодня в 12:29, просмотров: 217, комментариев: 0
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