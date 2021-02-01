За одну неделю в ХМАО произошло 60 пожаров

За прошедшую неделю в Югре произошло 60 пожаров в которых были эвакуированы 80 человек. Общая сумма ущерба могла составить 73 миллиона рублей, но пожарным удалось сохранить имущество граждан.

В большинстве случаев пожары пришлись на автомобили, жилые дома, квартиры, дачи и бани. МЧС России по ХМАО-Югре сообщает, что пожары были вызваны нарушениями эксплуатацией электрооборудования и печей, неисправность систем, механизмов и узлов транспортных средств. В огне пострадало 41 строение и 26 автомобилей, 3 человека погибли.

В ходе пожарно-спасательных операций на месте ДТП был спасен 1 человек.

Напомним, что один из самых крупных пожаров случился 28 января в поселке Таежный Сургутского района — там сгорела кровля общежития.