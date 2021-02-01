Библиотеки Сургутского района примут участие в акции «Дарите книги с любовью»

Любителям бумажных книг из Сургутского района предлагают передать книги малоимущим семьям и в школы-интернаты. В округе стартует Всероссийская акция «Дарите книги с любовью», приуроченная ко Дню книгодарения 14 февраля. Организатор – Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя».

Книги, которые удастся собрать, отправятся в центры социальной помощи семье и детям, общеобразовательные школы и школы-интернаты а также организации, помогающие инвалидам. Библиотекари Сургутского района выяснили, что больше всего спросом пользуются детские книги. Среди них комиксы, историческая литература, фантастика, приключения.

В Сургутском районе акция проходит уже четвёртый раз. За прошлые годы усилиями жителей района было собрано 3825 книг. Активнее всего книги сдавали в детских садах и школах.

Книги можно приносить уже сейчас, в библиотеки поселений. Приём книг будет осуществляться до 10 февраля.