В Когалыме задержали мужчину, который стрелял по окнам здания полиции и банка

В Когалыме пьяный мужчина расстрелял здание полиции и банк. Югорчанин попадал по окнам. Инцидент произошел 30 января, в районе 15:00. Сообщается, что злоумышленник подъехал на машине к УМВД и открыл стрельбу из охотничьего ружья.

В момент задержания горожанин не стал выходить из авто и был готов продолжить расстрел. Из-за этого силовики применили табельное оружие. Мужчина получил ранение и был госпитализирован, кроме него никто не пострадал.

Отмечается, что на данный момент стрелка подозревают в посягательстве на жизнь сотрудника полиции.

«В настоящее время следователями выясняются детали и иные обстоятельства произошедшего, причины, послужившие нападению на кредитное учреждение и здание полиции, а также обоснованность применения табельного оружия при задержании. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому, расследование продолжается», – сообщили в СК Югры.