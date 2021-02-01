За сутки в Югре от COVID-19 скончалось два человека

Два югорчанина скончались от коронавируса накануне. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 668 человек. Информацию об этом предоставила пресс-служба оперативного штаба.

Напомним, что за сутки в округе выявили 182 новых случаев заражения. Состояние 85 пациентов тяжелое, 52 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Накануне излечились 182 человека, за весь период пандемии – 44 573 югорчанина.

Больше всего зараженных обнаружено в Сургуте, Нефтеюганском районе и Югорске. Меньше всего – в Радужном, Лангепасе и Пыть-Яхе.