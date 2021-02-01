Коронавирус подтвердился у 182 жителей 21 муниципалитета ХМАО

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 182 человек. Таким образом, за всю пандемию оказались заражены 47 838 местных жителей. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 21 муниципалитете округа:

Сургут – 46;

Нефтеюганский район – 28;

Югорск – 15;

Нефтеюганск – 13;

Урай – 12;

Советский район – 10;

Ханты-Мансийск – 8;

Мегион – 8;

Когалым – 7;

Нижневартовск – 6;

Сургутский район – 5;

Нягань – 5;

Белоярский район – 4;

Нижневартовский район – 3;

Покачи – 3;

Октябрьский район – 2;

Ханты-Мансийский район – 2;

Кондинский район – 2;

Радужный – 1;

Лангепас – 1;

Пыть-Ях – 1.

«На момент выявления у 151 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 24 зафиксирована пневмония, у 7 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 164 случая. По 18 контакты уточняются. Состояние 85 пациентов тяжелое, 52 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.