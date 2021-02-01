Коронавирус подтвердился у 182 жителей 21 муниципалитета ХМАО

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 182 человек. Таким образом, за всю пандемию оказались заражены 47 838 местных жителей. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые случаи выявлены в 21 муниципалитете округа:
- Сургут – 46;
- Нефтеюганский район – 28;
- Югорск – 15;
- Нефтеюганск – 13;
- Урай – 12;
- Советский район – 10;
- Ханты-Мансийск – 8;
- Мегион – 8;
- Когалым – 7;
- Нижневартовск – 6;
- Сургутский район – 5;
- Нягань – 5;
- Белоярский район – 4;
- Нижневартовский район – 3;
- Покачи – 3;
- Октябрьский район – 2;
- Ханты-Мансийский район – 2;
- Кондинский район – 2;
- Радужный – 1;
- Лангепас – 1;
- Пыть-Ях – 1.
«На момент выявления у 151 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 24 зафиксирована пневмония, у 7 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 164 случая. По 18 контакты уточняются. Состояние 85 пациентов тяжелое, 52 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.